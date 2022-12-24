Американцы ответили на шутку Зеленского про Patriot

Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, попросившего у главы Белого дома Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Свои комментарии они опубликовали под постом на странице американской администрации в Twitter 23 декабря.

Комментарии американцев вызвало высказывание Зеленского на пресс-конференции в Вашингтоне. Когда один из журналистов спросил у украинского лидера, что произойдет, после того как Киев получит американские системы ПВО, Зеленский ответил, «что отправит очередной сигнал» Байдену для получения еще большего количества ЗРК.

Один из пользователей написал, что «марионетка снова дерзит» американцам.

«То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?» — добавил Mike Gammill.

Еще один комментатор предложил остановить вооружение украинской армии.

«Где 50 млрд, которые ты у нас уже украл, придурок?» — спросил Ordinary Rebel.

Lafawnduh Dynamite предложил и Байдена, и Зеленского заключить в тюрьму.

Ранее, 22 декабря, журналист Брэдли Девлин отметил, что президент Украины даже не поблагодарил простых граждан США за многомиллиардный «рождественский подарок». Он также назвал спектаклем выступление Зеленского перед конгрессом США с целью «надавить на сочувствие» конгрессменов для выделения очередной помощи Украине.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Джо Байденом и провел с ним переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Так, в ходе встречи Байден заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму $374 млн. Также он подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

Зеленский же заявил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой и выразил надежду, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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