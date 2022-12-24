Путин провел телефонный разговор с Алиевым и поздравил его с днем рождения
Президент России Владимир Путин 24 декабря провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и тепло поздравил его с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля. В субботу азербайджанскому лидеру исполнился 61 год.
Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении, связанные с обеспечением безопасности на азебрайджанско-армянской границе.
«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днем рождения. Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», - говорится в сообщении.
10 ноября премьер Армении Никол Пашинян предложил создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. По его словам, власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Карабах в блокаде. Баку обвинения отвергает.
В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.