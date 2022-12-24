Неисправность котла могла привести к пожару в приюте в Кемерово

Неисправность котла отопления могла стать причиной пожара в нелегальном приюте в Кемерово, в результате которого погибли люди. Данная информация появилась в распоряжении «Известий» 24 декабря.

Предположительно, в доме давно стоял котел отопления, мощности которого не хватало, и 23 декабря в здании решили подключить к сети второй котел.

По информации «Известий», именно из-за котла отопления и возникло возгорание.

Ранее в этот день источник в правоохранительных органах заявил, что причиной пожара в приюте в Кемерово стала неправильная эксплуатация печи.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара. Ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности. Кроме того, СК возбудил уголовное дело по факту пожара.

О возгорании накануне вечером сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

По последней информации, в результате пожара погибли 13 человек. Два человека скончались, не приходя в сознание.

Согласно актуальным сведениям, в результате пожара пострадало шесть человек. В настоящий момент бригада Центра медицины катастроф продолжает дежурить на месте происшествия. Также двое пострадавших уже были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Как сообщает МЧС, спасатели продолжают разбирать завалы на месте возгорания. В работах участвуют более 80 человек и 28 единиц техники.

Владельцем приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. В разговоре с «Известиями» он объяснил, что предоставлял жилье бездомным. По его словам, заведение работает уже три года и неофициально принимает людей, которым негде переночевать.