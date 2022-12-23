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Страховщики зафиксировали в России рост автоугонов к концу года

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Nikolay Gyngazov
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Количество угонов автомобилей в России начиная с октября 2022-го начало расти. По сравнению с предыдущими месяцами рост числа заявляемых убытков ежемесячно составляет 25%. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба компания «АльфаСтрахование» по итогам анализа обращений владельцев полисов каско.

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По оценке страховых экспертов, растет не только количество, но и размер страховых выплат по угонам. Если в 2021 году средняя выплата составляла 2 млн рублей, то в текущем году уже 3 млн рублей, увеличившись почти на 50%. В первую очередь это связано с резким ростом цен на автомобили и запчасти к ним.

Абсолютное большинство в топ-10 самых угоняемых автомобилей по итогам 2022 года заняла марка Hyundai.

Корейский автопром, набравший популярность в РФ, второй год подряд выходит в лидеры и по угоняемости. Это модели Santa Fe (14%), Creta (5%), Palisade (5%), а также Sonata (4%), Tucson (4%) и Solaris (3%). Также в текущем году в первой десятке фигурируют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%).

Специалисты отметили, что помимо этих моделей довольно часто угоняют в РФ японские Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%) и Toyota Camry (4%).

20 декабря компания «Страховой Дом ВСК» сообщила, что самыми популярными марками машин у автоугонщиков в 2022 году в РФ стали Hyundai и Kia. По оценке страховщиков, пик угонов в России пришелся на июнь (25%) и сентябрь (19%). Реже всего угоняли автомобили в марте и мае текущего года, около 8% суммарно. Составляя рейтинг, страховщики учитывали автомобили с оформленными полисами каско. По данным ВСК, более 50% от числа всех угонов пришлись на модели корейской марки Hyundai. На второй позиции обосновался бренд Kia с показателем в 22%. Замкнула антирейтинг Toyota, за маркой числится 9% угонов.

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