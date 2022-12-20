Названы самые угоняемые автомобили в России в 2022 году

Самыми популярными марками машин у автоугонщиков в 2022 году в РФ стали Hyundai и Kia. Об этом 20 декабря рассказал портал Autonews, ссылаясь на данные компании «Страховой Дом ВСК».

По оценке страховщиков, пик угонов в России пришелся на июнь (25%) и сентябрь (19%). Реже всего угоняли автомобили в марте и мае текущего года, около 8% суммарно. Более всех угоняли автомобили корейских марок Hyundai и Kia.

Составляя рейтинг, страховщики учитывали автомобили с оформленными полисами каско. По данным ВСК, более 50% от числа всех угонов пришлись на модели корейской марки Hyundai. На второй позиции обосновался бренд Kia с показателем в 22%. Замкнула антирейтинг Toyota, за маркой числится 9% угонов.

В модельном рейтинге самым угоняемым автомобилем в страховой компании назвали кроссовер Hyundai Santa Fe. Ему немного уступил внедорожник Kia Sportage. Средний размер выплаты по каско в компании составил почти 2,2 млн рублей, а самую крупную компенсацию в 2022 году получил владелец автомобиля Lexus RX из Московской области. По полису каско страховщики выплатили водителю 7 млн рублей.

Кроме того, страховщики назвали российские регионы, где чаще всего работали злоумышленники. Наибольшее число угонов в 2022 году было зафиксировано в Московской области — более 60% краж. В топ-5 также вошли Москва, Санкт-Петербург, Смоленская и Тверская области.

9 ноября вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов рассказал, что за 10 месяцев 2022 года число автоугонов в РФ сократилось в два раза по отношению к показателям 2021 года. По оценке специалиста, за весь 2021 год в Бюро страховых историй (БСИ) было зарегистрировано 1531 заявление об угоне автомобилей в России, а за 10 месяцев текущего года — 746 заявлений. По подсчетам аналитиков БСИ, в январе 2022 года было зафиксировано 65 угонов, в феврале — 113, в марте — 73, в апреле — 85, в мае — 70. С июня по сентябрь 2022 года число заявлений об угонах в месяц изменилось с 60 до 78, а в октябре было зарегистрировано всего 48 заявлений.