В России снизилось число угонов транспортных средств

За 10 месяцев 2022 года число автоугонов в РФ сократилось в два раза по отношению к показателям 2021 года. Такие данные привел 8 ноября вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

«Если мы посмотрим ситуацию в 2021 году и в 2022 году, количество угонов уменьшилось в два раза — это хорошая ситуация, и мы понимаем, почему это происходит», — отметил Сергей Ефремов выступая на конференции «Барьер-2022. Противодействие страховому мошенничеству», его слова приводит «РИА Новости».

По оценке специалиста, за весь 2021 год в Бюро страховых историй (БСИ) было зарегистрировано 1531 заявление об угоне автомобилей в России, а за 10 месяцев текущего года — 746 заявлений.

«Вроде бы логически с учетом нехватки запчастей должны быть кражи с целью разбора, но, слава богу, этого пока не происходит. И мы надеемся, что эта ситуация, которая ограничивает вывоз транспортных средств за пределы Российской Федерации, как раз и позволяет удерживать угоны на том уровне, чтобы они не росли», — резюмировал Сергей Ефремов.

По подсчетам аналитиков БСИ, в январе 2022 года было зафиксировано 65 угонов, в феврале — 113, в марте — 73, в апреле — 85, в мае — 70. С июня по сентябрь число заявлений об угонах в месяц изменилось с 60 до 78, а в октябре было зарегистрировано 48 заявлений.

11 октября эксперты страхового рынка проанализировали статистику угонов машин по России и в Москве за 9 месяцев 2022 года. Самым угоняемым автомобилем стал внедорожник Hyundai Santa Fe. На долю этого внедорожника пришлось 12% от общего количества угонов. На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander, у него 7%. Третье место разделили сразу несколько моделей, каждая из которых была угнана в 4% случаев: Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Kia Sportage.