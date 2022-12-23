Нидерланды выделят Украине €2,5 млрд в 2023 году

Украина получит от Нидерландов €2,5 млрд на различные нужды. Об этом 23 декабря сообщил премьер-министр королевства Марк Рютте.

«Пока Россия продолжает <специальную операцию> против Украины, Нидерланды будут оказывать Украине помощь. Военную, гуманитарную и дипломатическую. Мы выделяем на это €2,5 млрд в 2023 году. Украина может положиться на Нидерланды. Мы только что подтвердили это в нашем разговоре с президентом [Украины] Владимиром Зеленским», — рассказал Рютте в Twitter.

Он также отметил, что €2,5 млрд будут выделены на военные поставки, гуманитарную помощь, починку и реконструкцию критического оборудования, дипломатическую поддержку и судопроизводство.

20 декабря министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев получил от Амстердама кредит в размере €200 млн. Он предоставлен на льготных условиях для финансирования расходов общего фонда госбюджета.

Днем ранее Зеленский попросил Европу увеличить поставки Киеву систем противовоздушной обороны, артиллерии и современных танков. В частности, он обратился к министру обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрену, заявив, что Киев нуждается в современной бронетехнике, в первую очередь в танках, для успешного выполнения оборонных операций.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что Нидерланды после начала спецоперации России по защите Донбасса предоставили Украине военную помощь почти на €1 млрд, включая танки.

13 декабря глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о необходимости удвоить поставки вооружения Киеву. Он объяснил, что обсудил этот вопрос после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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