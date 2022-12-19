Зеленский попросил у Европы больше систем ПВО, танков и артиллерии

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу увеличить поставки Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и современных танков. С этой просьбой он выступил 19 декабря в ходе своего видеообращения на саммите объединенных экспедиционных сил в Риге.

«Господин премьер-министр Британии Риши Сунак, прошу Вас повысить возможность поставок систем ПВО нашей стране и помочь ускорить соответственные решения партнеров», — приводит Reuters слова украинского лидера.

Кроме того, Зеленский призвал норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре продолжить поддержку Киева и увеличить поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS и боеприпасов к ним.

«Господин министр обороны Нидерландов, чтобы наши оборонные операции были успешными, мы нуждаемся в современной бронетехнике, в первую очередь танках», — заявил лидер Украины.

Как добавил Зеленский, современная бронетехника, особенно танки, «сделает более успешными оборонные операции». Он пожаловался также, что украинской стороне до сих пор не озвучили объяснение, почему Киеву не передают современные и эффективные танки, в частности Leopard.

К Швеции украинский президент обратился с просьбой поставить артустановки Archer, ЗРК и самолеты. Обращаясь к главе минобороны Дании, Зеленский отметил потребность Украины в системах CAESAR, которые Копенгаген ждет от Франции. По его словам, эти системы сейчас «жизненно необходимы» Киеву.

17 декабря стало известно, что Лондон отправил Киеву новую партию высокоточных ракет Brimstone 2. Минобороны страны отметило, что эта помощь сыграет решающую роль в сдерживании продвижения России.

В то же время за день до этого стало известно, что Германия не планирует поставлять танки западного производства на Украину, так как для этого есть определенные причины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал, что прекращение поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Германия отказала Украине в поставке немецких танков Leopard 2 еще в октябре.

9 декабря Сунак пообещал поставку зенитных орудий и ракет для систем противовоздушной обороны на Украину в ближайшие недели. Всего в 2022 году Великобритания выделила £2,3 млрд на помощь Украине, в следующем планирует направить столько же.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что поставки Западом Киеву вооружений повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Страны Запада увеличили поддержку Украины, направляя ей вооружения и другую помощь, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи, западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

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