Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о необходимости удвоить поставки вооружения Киеву. Об этом он рассказал во вторник, 13 декабря, после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Говорили о нашей непоколебимой поддержке Киева и необходимости удвоить усилия по обеспечению Украины оружием», — написал министр на своей странице в Twitter.

В этот же день постоянный представитель США при военно-политическом блоке Джулиан Смит рассказала, что страны НАТО столкнулись с «реальным дефицитом» оружия из-за конфликта на Украине.

11 декабря глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что активная военная поддержка ЕС Киева истощила арсеналы и возможности союза, что поставило под угрозу его собственную безопасность.

26 ноября газета The New York Times сообщила, что больше половины стран НАТО исчерпали свой потенциал поставлять вооружение Украине. Так, например, 6 декабря стало известно, что власти Италии не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине, противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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