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NYT: большинство стран НАТО исчерпали возможности для поставок вооружений на Украину

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Больше половины стран НАТО исчерпали свой потенциал поставлять вооружение Украине. Об этом в субботу, 26 ноября, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

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«На Украине боевые действия, возможность начала которых считали немыслимой, поглощают скромные запасы артиллерии, боеприпасов и средств ПВО того, что некоторые в НАТО называют «бонсай-армией» в честь крошечных японских деревьев», — говорится в материале.

Отмечается, что даже США располагают ограниченным запасом оружия, которое может поставить Киеву. Между тем, добавили авторы, Вашингтон не желает перенаправлять ключевое оружие из уязвимых регионов, таких как Тайвань и Южная Корея.

Уточняется, что западное оружие расходуется на Украине в темпах, невиданных со времен Второй мировой войны, поэтому «борьба за сохранение арсеналов стала критическим фронтом, который может оказаться решающим для усилий Украины».

Представитель НАТО сообщил изданию, что 20 из 30 членов НАТО «значительно исчерпали себя» в вопросе поставок оружия. Только 10 стран, в список которых входят Франция, Германия, Италия и Нидерланды, всё еще могут дать приемлемое количество вооружения.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран блока 29–30 ноября в Бухаресте заявил, что НАТО нарастило производство боеприпасов советского образца для Киева. Он отметил, что некоторые страны на восточном фланге альянса всё еще имеют значительные производственные мощности для этого.

До этого, 21 ноября, американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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