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В НАТО признали «реальный дефицит» оружия в странах альянса из-за Украины

Постпред США при НАТО Смит: страны альянса столкнулись с «реальным дефицитом» оружия из-за Украины
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Фото: TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Страны НАТО столкнулись с дефицитом вооружения из-за ситуации на Украине, альянс работает над оборонной промышленностью для восполнения арсенала. Об этом заявила 13 декабря постоянный представитель США при военно-политическом блоке Джулиан Смит.

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По ее словам, на сегодняшний день страны НАТО принимают усилия побудить западные оборонные компании нарастить производство вооружений, гарантируя им в ответ востребованность продукции в долгосрочной перспективе.

«Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу НАТО — в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности. Они столкнулись с очень реальным дефицитом, и они не одиноки. Мы наблюдаем это по всему альянсу», — цитирует ее «РИА Новости».

11 декабря глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что активная военная поддержка ЕС Киева истощила арсеналы и возможности союза, что поставило под угрозу его собственную безопасность.

30 ноября стало известно, что Эстония получит от Евросоюза еще €21 млн в качестве компенсации за оказанную военную помощь Украине. Эта сумма будет идти в дополнение к €135 млн, решение о выделении которых ЕС было принято ранее. Средства покроют около половины стоимости военной помощи, оказанной властями страны Киеву.

26 ноября газета The New York Times сообщила, что больше половины стран НАТО исчерпали свой потенциал поставлять вооружение Украине. Так, например, 6 декабря стало известно, что власти Италии не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине.

За день до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нарастил производство боеприпасов советского образца для Киева.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Между тем он также подчеркнул, что Америка продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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