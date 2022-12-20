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Киев получил кредит в €200 млн от Нидерландов

Минфин Украины: Киев получил кредит в размере €200 млн от Нидерландов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Киев получил кредит в размере €200 млн от Нидерландов. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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«Нидерланды продолжают оказывать Украине как военную, так и финансовую помощь. Украина получила от Нидерландов €200 млн кредитных средств через механизм административного счета Международного валютного фонда», — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.

По словам Марченко, кредит предоставлен на льготных условиях для финансирования расходов общего фонда госбюджета.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что Нидерланды после начала спецоперации России по защите Донбасса предоставили Украине военную помощь почти на €1 млрд, включая танки.

13 декабря глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о необходимости удвоить поставки вооружения Киеву. Он объяснил, что обсудил этот вопрос после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Позднее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу увеличить поставки Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и современных танков. В частности, он обратился к министру обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрену, заявив, что Киев нуждается в современной бронетехнике, в первую очередь в танках, для успешного выполнения оборонных операций.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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