Стоимость военной помощи Нидерландов Украине составила почти €1 млрд

Нидерланды после начала спецоперации России по защите Донбасса предоставили Украине военную помощь почти на €1 млрд, включая танки. Об этом 16 декабря сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

«Общая стоимость помощи составила €987 млн. В эту сумму входит пакет на сумму €120 млн, в частности танки Т-72, ​​предоставленные совместно с Чехией и США», — цитирует главу военного ведомства «РИА Новости».

Также в эту сумму включен взнос в размере €100 млн в Международный фонд для Украины. Кроме того, в минобороны добавили, что Нидерланды также внесли €25 млн в фонд НАТО для военной поддержки Украины.

До этого, в августе, стоимость всего поставленного Нидерландами Украине военного оборудования и техники составляла €526 млн.

Ранее, 13 декабря, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о необходимости удвоить поставки вооружения Киеву. Он объяснил, что обсудил этот вопрос после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В этот же день постоянный представитель США при военно-политическом блоке Джулиан Смит рассказала, что страны НАТО столкнулись с «реальным дефицитом» оружия из-за конфликта на Украине.

11 декабря глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что активная военная поддержка ЕС Киева истощила арсеналы и возможности союза, что поставило под угрозу его собственную безопасность.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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