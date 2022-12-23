В Кремле объяснили запрет «Газпрому» покупать газ у европейских СП

Запрет «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены не является ответом на введение Евросоюзом потолка цен на газ. Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, это решение, которое не связано с этим европейским нововведением. Это ответ на действия ряда недружественных стран», — сказал он на брифинге.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете «Газпрому» покупки природного газа у Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены. Указ охватывает поставки газа Южно-Русского месторождения, а также услуги, связанные с добычей газа и газового конденсата, и поставки с Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Правительство, согласно указу, должно установить предельный размер платы в 10-дневный срок.

В тот же день Путин прокомментировал решение Европейского союза о введении потолка цен на газ. Он выразил уверенность в том, что введение ценового потолка не кончится ничем хорошим. По словам главы государства, ранее Евросоюз навязывал Москве рыночное ценообразование, что уже вышло боком самому Евросоюзу.

19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2000 за 1 тыс. куб. м. Эта мера начнет работать с 15 февраля. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

Дискуссия о введении ценового потолка на газ велась в ЕС несколько месяцев, однако достичь соглашения странам — членам Евросоюза ранее не удавалось. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение о потолке цен на газ, представленное Еврокомиссией. Основная причина недовольства — неудовлетворительная цена, которая оказалась выше средней на рынке.

9 декабря Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть со стороны Запада. Глава государства отметил, что Москва не будет продавать свои нефтепродукты в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия.

Bloomberg сообщал, что отказ от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины уже обошелся Европе почти в $1 трлн. Такая сумма, по данным экспертов, образовалась из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.