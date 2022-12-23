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Внедорожник Tank 300 получил пять звезд в краш-тесте ANCAP

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Фото: Great Wall
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Внедорожник Tank 300, чьи официальные продажи стартуют в России в 2023 году, принял участие в краш-тестах независимой организации ANCAP. Машина получила максимальные пять звезд за безопасность, сообщил 23 декабря официальный сайт организации.

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Независимая организация ANCAP проверила в краш-тестах безопасность нового рамного внедорожника Tank 300. В тестах участвовала праворульная версия машины, которая производится для рынка Австралии, однако авто показало максимальный результат — пять звезд из пяти возможных.

Эксперты провели три краш-теста, два из которых имитировали боковой удар с разной величиной контакта, а один являлся фронтальным ударом. Результаты испытаний показали, что внедорожник защитил водителя и переднего пассажира как при фронтальном, так и при боковом ударе, а подушки безопасности сработали так, как надо.

При этом специалисты ANCAP отметили, что для пассажиров «встречной» машины передняя часть кузова Tank 300 оказалась опаснее, чем ожидалось, что снизило оценку за фронтальный краш-тест с пяти баллов до четырех. Высокий уровень безопасности рамный внедорожник показал по безопасности пассажиров-детей, но самым главным в пятизвездочном рейтинге от ANCAP стала работа систем активной безопасности, которые входят в базовую комплектацию Tank 300 для Австралии.

22 декабря стало известно, что бренд Tank, принадлежащий Great Wall Motor, оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на среднеразмерный рамный внедорожник Tank 300. Это позволит продавать машину не только в России, но и в других странах ЕАЭС. Полноприводный автомобиль предложат с двухлитровым бензиновым турбомотором, чья отдача составит 220 л.с. (крутящий момент 380 Нм). Двигатель будет работать с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» марки ZF. У внедорожника есть понижающий ряд передач и принудительные блокировки дифференциалов. Российская премьера бренда состоялась 12 декабря 2022 года, тогда одновременно представили внедорожники Tank 300 и более старшую модель — Tank 500.

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