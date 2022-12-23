Honda представит на автосалоне в Токио доработанный Civic

В середине января 2023 года на автошоу Tokyo Auto Salon цвета флага компании Honda будет защищать спортподразделение Mugen. Оно покажет демонстрационные образцы доработанных Civic последнего поколения, сообщил 23 декабря портал Drom.

Помимо спортивной версии Civic, будет представлен компактный кроссовер ZR-V. Кроссовер ZR-V Mugen будет выставлен на стенде в гибридном варианте e:HEV.

Автомобиль будет отличатся от стандартной машины спортивными накладками, которые установят на бамперы, пороги, решетку радиатора и спойлер на двери багажника.

Кроме того, Honda покажет широкой публике болиды японского чемпионата суперформул, так как гонщик команды Team Mugen Motul SF19 Томоки Нодзири второй год подряд выиграл соревнования на одной из этих спортивных машин.

Автошоу Tokyo Auto Salon 2023 является одной из крупнейших в мире выставок автотюнинга и кастомных машин.

11 ноября Honda Motor представила в США машину Accord XI поколения. Модель находится на втором месте по популярности в Америке, несмотря на то, что это не кроссовер, а седан. В базовой версии машина располагает полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 192 л.с., который сагрегатирован с вариатором. Эксперты полагают, что наибольшей популярностью будет пользоваться версия с гибридной установкой. В ее основе двухлитровый мотор и два электродвигателя, они интегрированы в вариаторную трансмиссию. Один электромотор работает как генератор для батареи, а второй приводит в движение передние колеса. Суммарная мощность такой версии составит 204 л.с. В Honda ожидают, что на такие машины придется до 50% будущих продаж.