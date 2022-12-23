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Ракова объявила о спаде заболеваемости гриппом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве идет спад заболеваемости гриппом. Об этом 23 декабря заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Грипп доминирует уже практически во всех регионах России»
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«Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ», — сказала она «РИА Новости».

По ее словам, еще в начале ноября был замечен рост заболеваемости среди детей. Было определено, что его вызвал сильно мутировавший свиной грипп, после чего была налажена работа по борьбе с ним.

«Это позволило нам пройти пик заболеваемости этой осенью достаточно незаметно для москвичей, каких-либо ограничений, жестких мер, закрытия мы не предпринимали. По всей стране запаздывает волна, а мы ее уже прошли», — отметила Ракова.

21 декабря столичный Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах для профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом отмечалось, что эпидемиологическая ситуация в городе стабилизируется.

Также в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении нагрузки на столичные поликлиники из-за гриппа и ОРВИ. Он рассказал, что в начале года в связи с «Омикроном» пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тыс. человек в сутки. Осенью же количество посещений доходило до 60 тыс. человек.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ по России в целом на 16% за неделю. Среди вирусов лидирует свиной грипп (А(H1N1)2009), который циркулирует в 86 регионах.

Тогда же врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что не рекомендуется делать при лечении гриппа. Так, не следует принимать антибиотики с первого дня болезни. Этим можно навредить нормальной флоре, а патогенная останется.

Кроме того, нельзя пытаться лечить грипп народными методами, например, крепким алкоголем. Это может вызвать обезвоживание, которое повышает риск сосудистого спазма.

15 декабря глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Между тем она указала, что эпидемиологическая ситуация в столице всё равно непростая.

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