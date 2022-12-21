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Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

В Роспотребнадзоре призвали москвичей носить маски в общественных местах

Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах из-за случаев ОРВИ и гриппа
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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В Москве в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендуется ношение масок в общественных местах. Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора, опубликованном в среду, 21 декабря, на сайте ведомства.

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«В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук», — указано в заявлении.

Вместе с тем отмечается, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве стабилизируется.

«В сравнении с предыдущей неделей показатели заболеваемости по гриппу и ОРВИ снизились во всех возрастных группах: среди совокупного населения — на 20,1%, среди взрослого населения (старше 15 лет) — на 17,2%, среди детей 0–2 лет — на 20,7%, среди детей 3–6 лет — на 26,5%, среди детей 7–14 лет — на 25,0%», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что единственным эффективным средством защиты от тяжелого течения гриппа и развития осложнений служит вакцинация. Там же призвали граждан не заниматься самолечением и при первых признаках заболевания обратиться к врачу.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин в ходе отчета перед депутатами Мосгордумы сообщил, что нагрузка на столичные поликлиники из-за гриппа и ОРВИ осенью превысила показатели пандемии коронавируса. Он рассказал, что в начале года в связи с «омикроном» пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тыс. человек в сутки. Осенью количество посещений доходило до 60 тыс. человек.

При этом, как сообщали в Роспотребнадзоре, среди вирусов лидирует свиной грипп (А(H1N1)2009). Он циркулирует уже в 86 российских регионах.

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