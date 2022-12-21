Собянин отметил высокую нагрузку на поликлиники Москвы из-за ОРВИ

Нагрузка на поликлиники Москвы из-за гриппа и ОРВИ превысила показатели пандемии COVID-19. Об этом 21 декабря сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе отчета перед депутатами Мосгордумы.

По словам Собянина, с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения превышены пиковые пороги предыдущих пандемических периодов.

«В начале года у нас в связи с «Омикроном» пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тыс. человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тыс.», — сказал он.

«Мы получили рекордные объемы госпитализации детской части населения», — подчеркнул Собянин.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на 16% за неделю. Среди вирусов лидирует свиной грипп (А(H1N1)2009), который циркулирует уже в 86 регионах.

В тот же день врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что не рекомендуется делать при лечении гриппа. Так, не следует принимать антибиотики с первого дня болезни. Этим можно навредить нормальной флоре, а патогенная останется.

Кроме того, нельзя пытаться лечить грипп народными методами, например крепким алкоголем. Это может вызвать обезвоживание, которое повышает риск сосудистого спазма.

15 декабря глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Между тем она указала, что эпидемиологическая ситуация в столице всё равно непростая.