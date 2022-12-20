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В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на 16% за неделю

Роспотребнадзор: показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос почти на 16% за неделю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За последнюю неделю в России сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ: количество заболевших выросло почти на 16%. Об этом во вторник, 20 декабря, журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Грипп доминирует уже практически во всех регионах России»
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«На 50-й неделе 2022 года (12.12.2022–18.12.2022) на территории РФ сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост интенсивного показателя заболеваемости за неделю составил 15,8%. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 70%», — уточнили в ведомстве.

При этом среди них лидирует свиной грипп (А(H1N1)2009), который циркулирует уже в 86 регионах. Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, в российских регионах проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. В целом по стране привито более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения.

Ранее в этот день замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил «Известиям», что грипп является самой тяжелой из всех респираторных инфекций, которая чревата различными осложнениями. Так, самое классическое из них — это гриппозная пневмония. Кроме того, возможно также поражение сердца и других органов и систем.

15 декабря глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Между тем она указала, что эпидемиологическая ситуация в столице всё равно непростая.

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