МИД КНДР назвал преступными поставки оружия США на Украину

Поставки США оружия на Украину преступны, Вашингтон породил тем самым кровавую трагедию. Об этом 23 декабря заявили в МИД Северной Кореи.

«Международное сообщество, прежде чем прислушиваться к беспочвенной «версии об оружейных сделках» между КНДР и РФ, которую фабрикует ряд нездоровых сил с разными целями, должно фокусироваться на преступных действиях США, которые массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране», — цитирует представителя МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В этот же день Северная Корея опровергла сообщения о якобы поставках оружия в Россию. Отмечается, что позиция КНДР по вопросу оружейной сделки с РФ остается неизменной.

Ранее, 21 декабря, Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Так, в ходе встречи Байден заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму в $374 млн. По его словам, в поставки войдут продукты, предметы первой необходимости, а также финансовая поддержка Украины. Кроме того, Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

До этого, 21 ноября, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул тогда, что Вашингтон продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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