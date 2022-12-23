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ЕК заблокировала €22 млрд на финансирование программ Венгрии

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Еврокомиссия (ЕК) заблокировала €22 млрд, которые Венгрия должна получить из европейских фондов сплоченности. Об этом 22 декабря сообщило агентство Reuters.

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Согласно информации агентства, решение об удержании этих средств было принято, поскольку 22 декабря ЕК и Венгрия подписали соглашение о партнерстве, в котором описано, как будут расходоваться деньги из бюджета Евросоюза (ЕС) в рамках оперативных программ, предложенных Будапештом.

В заблокированные €22 млрд входили трансферты, которые Венгрия должна получить из долгосрочного бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 год. Программы, на которые Венгрия планировала потратить эту сумму, включали в себя образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных заводов.

«Европейская комиссия считает, что горизонтальное благоприятное условие по Хартии ЕС по правам человека еще не выполнено. Это означает, что ЕК не может компенсировать расходы (Венгрии. — Ред.). Мы будем продолжать работать с венгерскими властями, чтобы преодолеть эту ситуацию», — цитирует агентство еврокомиссара по вопросам сплоченности и реформ Элизу Феррейру.

Отмечается, что Венгрия сможет получить 1,5% средств в виде предварительного финансирования, а также некоторую сумму наличными в виде технической помощи для подготовки проектов.

Ранее, 10 декабря, госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер сообщил, что депутат Европарламента (ЕП) Ги Верхофстадт раскрыл истинную причину, по которой Венгрии сокращают финансовую помощь в ЕС. По его словам, дело в том, что Будапешт не готов прогибаться в некоторых вопросах. Венгрия не хочет глобального минимального налога, новых санкций и не хочет давать новые кредиты Украине.

8 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС во главе с Брюсселем не гнушается использовать шантаж для достижения своих целей. По его словам, Венгрия не единожды подвергалась шантажу в прошлом и должна быть готова отстаивать себя и свою позицию в будущем.

ЕК 30 ноября рекомендовала правительствам стран ЕС заморозить для Венгрии доступ к субсидиям в размере €7,5 млрд, которые выплачиваются из Фонда сбалансированного развития ЕС, из-за недостаточно активной борьбы с коррупцией в стране.

До этого, 26 ноября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что депутаты ЕП, которые призывают лишить финансирования Венгрию, «ненавидят» правое правительство в стране, которое выступает против либерального мейнстрима.

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