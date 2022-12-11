Депутат Европарламента Ги Верхофстадт раскрыл истинную причину, по которой Венгрии сокращают финансовую помощь в Евросоюзе. Об этом 10 декабря заявил Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.

По словам Деметера, Верхофстадт проговорился, когда предложил блокировать выделение финансовой помощи Будапешту, если тот будет блокировать общеевропейские предложения.

«Сейчас пускают завесу, что весь спор идет о состоянии венгерской демократии, но господин Верхофстадт ясно говорит или проговаривается, что все это потому, что Венгрия не готова прогибаться в некоторых вопросах. Мы не хотим глобального минимального налога, не хотим новых санкций и не хотим помогать Украине новыми кредитами. По крайней мере, в этот раз господин Верхофстадт был честен. И он, между прочим, сказал, что суверенитет ЕС не продается. Но венгерский тоже», ― подчеркнул госсекретарь кабинета венгерского премьера.

Ранее, 6 декабря, Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины на €18 млрд, предложенный ЕК на 2023 год.

Между тем 8 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз во главе с Брюсселем не гнушается использовать шантаж для достижения своих целей. По его словам, Венгрия не единожды подвергалась шантажу в прошлом и должна быть готова отстаивать себя и свою позицию в будущем.

В тот же день Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт отверг предложение увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

Страны Запада усилили поддержку Киева и давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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