В «Черноголовке» отказались комментировать сообщения о покупке бизнеса Kellogg

В группе компаний (ГК) «Черноголовка» отказались комментировать информацию СМИ о возможной сделке с американским производителем печенья и готовых завтраков Kellogg.

«Мы не комментируем информацию», — заявили «Известиям» в группе компаний 22 декабря.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» со ссылкой на источники написала, что компания Kellogg договорилась о продаже своего бизнеса в России ГК «Черноголовка». По информации издания, покупателем стала компания, которая входит в структуру «Черноголовки», и ранее она выкупила у американского производителя завод в станице Северская Краснодарского края. Сообщается, что закрытие сделки ожидается в начале 2023 года.

Kellogg вышла на российский рынок в 2008 году, приобретя несколько предприятий. Она управляет тремя заводами в Пскове, Воронеже, Вязьме. В том числе выпускает продукцию под брендом «Любятово».

ГК «Черноголовка» — крупный российский холдинг, производитель и поставщик бутилированной воды, безалкогольных напитков и продуктов питания в России и СНГ. Выпускает продукцию на восьми собственных предприятиях в России и Узбекистане. Среди ее брендов снеки Bon Giorno, Fry’s, «Крутец», вода «Черноголовка», «Байкал», Fantola и др.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что Danone готова продать свой молочный бизнес: бренды Danone, «Даниссимо», Activia, Actimel, «Простоквашино», «Тема», Alpro, «Bio Баланс», «Растишка».