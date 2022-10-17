Danone продаст молочный бизнес в России

Danone готова продать свой молочный бизнес: бренды Danone, «Даниссимо», Activia, Actimel, «Простоквашино», Тема, Alpro, Bio Баланс, «Растишка». Производство марок детского питания Nutricia, Nutrilon (в основном, это импортная продукция) остается за компанией. Из этого следует, что Danone не уходит из России, а продает молочный бизнес. Об этом «Известиям» рассказали источник на рынке торговой недвижимости.

В молочной промышленности изданию подчеркнули, что компания намерена передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов, а про детское питание речи не идет.

Процесс продажи займет несколько месяцев, сделка состоится в следующем году. Пока покупатель не определен, хотя интересантов много. Но среди них нет действующих конкурентов компании или локального менеджмента, рассказал один из брокеров торговой недвижимости. В основном, это инвесторы, для которых есть обязательные условия: сохранить профиль бизнеса, а также купить его полностью, предприятия не будут продавать по частям. При этом Danone, возможно, сохранит за собой долю в молочном бизнесе, чтобы была возможность вернуться.

Такой прецедент уже был в Китае, где у компании сохраняется запрет на капитальные инвестиции, рекламу, но все текущие контракты в силе, напомнил источник «Известий».

«Известия» направили запрос в компанию.

Французская продовольственная компания Danone 6 марта объявила о приостановке инвестиционных проектов в РФ. Позже, 20 апреля, был опубликован финансовый отчет, в котором говорилось о прекращении поставок в Россию продуктов Alpro и воды Evian.

14 октября пресс-служба Danone сообщила о решении передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России. В тот же день в Министерстве сельского хозяйства РФ рассказали «Известиям», что заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, продукция поступает на российский рынок.