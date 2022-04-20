Danone прекратила импорт в Россию воды Evian и продуктов Alpro

Французская продовольственная компания Danone приняла решение существенно изменить бизнес в России. Об этом в среду, 20 апреля, говорится в финансовом отчете компании.

В документе сказано, что компания прекратит поставлять в Россию продукты Alpro и воду Evian. Бизнес в РФ будет переориентирован на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание.

Отмечается, что всю прибыль, полученную в России, компания будет направлять организациям по оказанию гуманитарной помощи.

В этот же день URA.RU сообщило, что агрокомплекс «Балтымский» в Свердловской области запустил производство напитка, похожего на Actimel от Danone. Продукт получил название «Балтымэль».

Как рассказал председатель совета директоров агрокомплекса Евгений Кремко, новый продукт состоит из двух ингредиентов — молочной пастеризованной сыворотки и натурального фруктового наполнителя «Манго-Маракуйя».

5 апреля Danone сообщила, что не собирается останавливать деятельность в России и уходить с рынка РФ. 23 марта компания сообщила, что продолжит локальное производство основных молочных продуктов и продуктов детского питания на территории РФ.

На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7 заявил, что решение французских компаний о приостановке или продолжении работы на территории Российской Федерации остается за ними.

6 марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне новых санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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