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Danone выйдет из бизнеса по производству молочных продуктов в России

Danone передаст контроль в производстве молочных продуктов в России
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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Французская продовольственная компания Danone решила передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе компании.

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«Компания Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля своего бизнеса по молочной и растительной продукции в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов, а также для своих сотрудников, потребителей и партнеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что списания составят до €1 млрд.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что Danone прекратит поставлять в Россию продукты Alpro и воду Evian. Бизнес в РФ будет переориентирован на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание. Уточнялось, что всю прибыль, полученную в России, компания будет направлять организациям по оказанию гуманитарной помощи.

5 апреля Danone заявила, что не собирается останавливать деятельность в России и уходить с рынка РФ. 23 марта компания сообщила, что продолжит локальное производство основных молочных продуктов и продуктов детского питания на территории РФ.

На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7 сказал, что решение французских компаний о приостановке или продолжении работы на территории Российской Федерации остается за ними.

6 марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России.

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