Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине предложили ввести потолок цен на российскую нефть в $10-20
Мир
НАТО проведет учения в Литве с участием 3,5 тыс. военных
Мир
Трасс отказалась от обещания не повышать корпоративный налог
Мир
Путин указал на отсутствие у России планов уничтожать Украину
Армия
Минобороны исключило призыв женщин в рамках частичной мобилизации
Мир
Экоактивисты облили супом картину «Подсолнухи» Ван Гога
Экономика
Систему быстрых платежей встроят в интернет-банки
Мир
ВКС РФ поразили объекты энергосистемы и военного управление в Киевской области
Мир
Депутат рады призвал не паниковать после отказа Маска финансировать Starlink
Мир
РФ направила Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника Суворову
Мир
Главам МИД и минобороны Черногории запретили въезд в Россию
Общество
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года

Минсельхоз сообщил о продолжении деятельности заводов Danone в России

Минсельхоз: заводы Danone продолжают свою деятельность в обычном режиме
0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприятия Danone продолжают свою деятельность в обычном режиме, сообщили 14 октября «Известиям» в Министерстве сельского хозяйства РФ.

«Приостановившие работу в России компании заинтересованы в возвращении»
Вице-премьер РФ Денис Мантуров — о продлении параллельного импорта, миллиардной поддержке автопрома и разработках в фармацевтике

«Заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, а продукция поступает на российский рынок», — сказали в ведомстве.

Кроме того, в министерстве привели данные Росстата за восемь месяцев 2022 года, согласно которым, производство молочной продукции в России показывает устойчивый рост.

Так, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года темп роста производства питьевого молока составил 103,1%, сливочного масла — 110,9%, сыров — 103,1%.

Ранее в этот день стало известно, что французская продовольственная компания Danone решила передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России.

Как рассказал «Известиям» руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев, передача операционного контроля необязательно предполагает смену имени, товарных знаков, под которыми поставляется продукция на российский рынок. По его словам, права на использование узнаваемых в стране брендов вполне могут быть переданы в рамках сделки.

20 апреля был опубликован финансовый отчет Danone, в котором говорилось о прекращении поставок в Россию продуктов Alpro и воды Evian. 6 марта производитель молочной продукции объявил о приостановке инвестиционных проектов в РФ.

Некоторые иностранные компании с февраля приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка РФ на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022