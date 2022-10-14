Минсельхоз сообщил о продолжении деятельности заводов Danone в России

Предприятия Danone продолжают свою деятельность в обычном режиме, сообщили 14 октября «Известиям» в Министерстве сельского хозяйства РФ.

«Заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, а продукция поступает на российский рынок», — сказали в ведомстве.

Кроме того, в министерстве привели данные Росстата за восемь месяцев 2022 года, согласно которым, производство молочной продукции в России показывает устойчивый рост.

Так, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года темп роста производства питьевого молока составил 103,1%, сливочного масла — 110,9%, сыров — 103,1%.

Ранее в этот день стало известно, что французская продовольственная компания Danone решила передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России.

Как рассказал «Известиям» руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев, передача операционного контроля необязательно предполагает смену имени, товарных знаков, под которыми поставляется продукция на российский рынок. По его словам, права на использование узнаваемых в стране брендов вполне могут быть переданы в рамках сделки.

20 апреля был опубликован финансовый отчет Danone, в котором говорилось о прекращении поставок в Россию продуктов Alpro и воды Evian. 6 марта производитель молочной продукции объявил о приостановке инвестиционных проектов в РФ.

Некоторые иностранные компании с февраля приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка РФ на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.