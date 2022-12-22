Путин заявил о попавшей под шквал информатак российской молодежи

На фоне геополитических событий молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении. Об этом 22 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, информационное противоборство всегда имело место, но в данный момент приобрело особо острый характер.

«Наша задача — дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний и с этой целью в том числе разработать, внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», — сказал глава государства на заседании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

Он отметил, что сегодня особенно важны проекты просветительской направленности.

«Инструменты для этого, конечно, есть. Это тематические занятия в школах, в кружках дополнительного образования, в военно-патриотических исторических клубах», — добавил российский лидер.

Ранее, в ноябре, Путин заявил, что в интернете куча обмана и лжи, а информация является оружием борьбы. Он подчеркнул, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или в Сети.

До этого, в мае, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Александр Рудаков отметил, что на давление с внешней стороны россияне отвечают патриотизмом и гордостью за родину. Как результат, ни информационной войной, ни санкциями противники не добиваются желаемого.

В апреле был опубликован опрос ВЦИОМа. Он показал, что большинство респондентов (90%) уверены в ведении информационной войны против РФ в связи с проведением специальной военной операции. 61% опрошенных также заявил, что видел материалы, демонстрирующие действия России в негативном ключе.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сталкивается с информационным терроризмом со стороны Запада. Как подчеркнули в Минобороны РФ, по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами операции в Донбассе констатируется нарастание количества фейков.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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