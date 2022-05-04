Эксперт отметил сплоченность россиян на фоне давления Запада

Давление стран Запада сплотило народ России, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Александр Рудаков.

«<…> абсолютно справедливы высказывания президента Путина, констатировавшего, что российское общество проявляет сплоченность, а попытки расколоть его и разрушить страну изнутри оказываются безуспешными», — приводятся слова эксперта на сайте Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Он подчеркнул, что в российском обществе отмечаются тектонические изменения. Рудаков обозначил его как феномен сплочения: на давление с внешней стороны россияне отвечают патриотизмом и гордостью за Родину. Как результат, ни информационной войной, ни санкциями противники не добиваются желаемого.

«Эти действия [Запада] направлены на дискриминацию России, на урезание наших экономических возможностей. Они направленны на то, чтобы сократить наш национальный престиж, они дают обратный результат», — отметил специалист.

Директор ИНСОМАРа сравнил сплоченность общества на сегодняшний день с единством людей в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма.

«Сложившийся сегодня в России «донбасский консенсус», обладая несомненным сходством с «крымским консенсусом» по своему мировоззренческому вектору, имеет несколько иную психологическую основу. Он базируется не столько на позитивном эмоциональном переживании исторического момента, сколько на осознанной и устойчивой убежденности в правильности выбранного пути», — заверил Рудаков.

8 апреля был опубликован опрос ВЦИОМ. Он показал, что большинство респондентов (90%) уверены в ведении информационной войны против РФ в связи с проведением специальной военной операции. 61% опрошенных также заявил, что видел материалы, демонстрирующие действия России в негативном ключе.

Вместе с тем деятельность президента России Владимира Путина одобряют более 78% участников опроса, а решение о проведении специальной военной операции — 74%.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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