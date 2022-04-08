ВЦИОМ представил рейтинг доверия российским политикам

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу, 8 апреля, представили рейтинги доверия политикам.

По данным ВЦИОМа, показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина с 28 марта по 3 апреля составил 78,9% (–0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим). А на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов (+0,6 п.п. за неделю).

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,0 п.п. за неделю) соответственно.

При этом премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 64,5% (+1,4 п.п. за неделю). Геннадию Зюганову — 29,5% (+2 п.п. за неделю), Сергею Миронову — 31,2% опрошенных (+4,1 п.п. за неделю), Алексею Нечаеву — 7,5% (–0,9 пункта за неделю).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,2% (+1,2 п.п. за неделю), КПРФ — 11,2% (+0,0 п.п. за неделю), ЛДПР — 7,7% (–0,8 п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 5,4% (–0,4 п.п. за неделю) и «Новые люди» — 4,4% (–0,2 п.п. за неделю).

30 марта ВЦИОМ также сообщал, что число россиян, скорее поддерживающих специальную операцию по защите жителей Донбасса, составляет 76%. Это выше на 11 п.п. по сравнению с результатами от 25 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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