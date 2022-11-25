Путин призвал не доверять информации из интернета

В интернете куча обмана и лжи, а информация является оружием борьбы. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или в интернете.

«Там [в интернете] вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире всегда так было, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация — это тоже оружие борьбы», — сказал российский лидер на встрече с матерями военнослужащих.

25 ноября Путин проводит встречу с матерями российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

На фоне СВО и прошедшей частичной мобилизации в России в Сети увеличилось число фейков и недостоверной информации. В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации.

19 октября сообщалось, что с начала СВО было возбуждено более ста уголовных дел за дискредитацию российских военнослужащих, также пресечено 4,5 тыс. административных правонарушений за недостоверность сведений о ВС РФ.

В сентябре глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в Сети за два дня после объявления о частичной мобилизации появилось более миллиона фейков. По ее словам, публикация недостоверных сюжетов нацелена на создание паники и хаоса среди населения. В то же время часть таких сообщений содержит экстремистские призывы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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