Дмитрий Песков: послание Путина Си Цзиньпину касалось стратегии и международных отношений

Послание президента России Владимира Путина председателю Китая Си Цзиньпину касалось двусторонних отношений и международной обстановки. Об этом 22 декабря заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки и также касалось продвинутых отношений, продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, в чем заключалось послание Путина главе КНР.

Песков отметил, что на переданные сообщения Си Цзиньпин может ответить при необходимости.

«Дело в том, что постоянно происходит обмен и рабочими посланиями и другими месседжами, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов», — объяснил представитель Кремля.

Накануне секретариат Совбеза РФ сообщил, что его зампред Дмитрий Медведев передал послание Си Цзиньпину от Путина. Уточнялось, что в нем, в частности, отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражалась уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей.

Медведев встретился с Си Цзиньпином в столице Китая. Зампред Совбеза РФ назвал полезными российско-китайские переговоры. В свою очередь, лидер КНР заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления.

Ранее, 5 декабря, глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

До этого, 27 ноября, глава МИД Китая Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.