Заборные истины: как бороться с незаконными ограждениями

Только в центре Москвы за 11 месяцев выявили 85 фактов нелегального монтажа шлагбаумов, столбиков и других заграждений. Всего в столице ликвидировали незаконные установки, которые по общей протяженности превышают длину Бульварного кольца, сообщает Госинспекция по недвижимости. Насколько серьезна проблема заборов в российских городах и как избавляться от ненужных преград — разбирались «Известия».

Как в Москве борются с заборами

Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров рассказал «Известиям», что чаще всего организации самовольно устанавливают шлагбаумы вблизи офисов, магазинов, кафе и ресторанов, закрепляя за собой участок для парковки сотрудников и клиентов . Аналогичным образом ведут себя и жители многоквартирных домов, выделяя места для парковки автомобилей, хотя оснований для этого не имеют.

Всего с начала года в Москве убрали более 500 заграждений протяженностью около 10 км . В Госинспекции сравнивают общую длину с Бульварным кольцом, который составляет 9 км. Больше всего нарушений обнаружили в Юго-Восточном административном округе — 15% от общего количества.

Из 510 демонтированных оград 326 — это заборы , еще 81 — шлагбаумы, 103 — прочие ограждения, в том числе бетонные блоки, ворота, металлические столбики, полусферы и т.д. Территории чаще всего заслоняют под торговлю (25%), офисы (16%), склады и гаражи (по 8%). Еще 4% огороженных мест — нелегальные автостоянки.

Заборные истины Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Недавно специалисты Госинспекции обнаружили незаконную стоянку в Керамическом проезде в Северном административном округе. Вдоль проезжей части металлическим забором обнесли участок длиной более 130 м. По сути, парковка там должна быть свободной, но после установки забора земля стала использоваться только избранными автомобилистами. После демонтажа освободилось 30 мест для всех.

В Госинспекции узнают о незаконных ограждениях в том числе от жителей, которые указывают на закрытый шлагбаумом проезд, блокировку сквозных пешеходных проходов и т.д. Чтобы пожаловаться, можно воспользоваться чат-ботом «Свободный доступ» в мессенджере Telegram. С января по ноябрь 2022 года только от жителей ЦАО поступило 137 сообщений по вопросам самовольного ограничения. Из них 27 были подтверждены.

Сообщить о незаконных перекрытиях жители столицы могут также по электронной почте gin@mos.ru или по горячей линии: +7 (495) 539-37-00.

Заборные истины Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Определить законность ограждения могут только профильные ведомства на основании правоустанавливающих документов и наличия необходимых согласований , — пояснил Иван Бобров. — В случае сомнений обращения оперативно поступят к специалисту Госинспекции, который проверит легитимность заборов.

Что грозит за установку нелегальных ограждений

Незаконные заборы и шлагбаумы будут снесены. По идее, ответственность на этом не заканчивается — в Москве местным Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штрафы.

— Но, учитывая мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий и привлечение к административной ответственности, сегодня Госинспекция по недвижимости основное внимание уделяет профилактике нарушений, — пояснили в ведомстве. — При их выявлении специалисты проводят разъяснительную работу и выдают рекомендации.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отмечает, что административная ответственность всё же может грозить, причем по федеральному законодательству. Если перекрытия нарушают требования противопожарной безопасности, например препятствуют проезду пожарной техники, то гражданину может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностному лицу — до 30 тыс. рублей, для юрлиц — до 400 тыс. рублей.

— Субъекты РФ также могут прописать ответственность за установку незаконных ограждений отдельным актом, — сказала она «Известиям».

Заборные истины Фото: ТАСС/Александр Щербак

Конечно, не все шлагбаумы незаконны. Спиридонова указывает на разъяснение прокуратуры Москвы. В нем говорится: так как речь идет об общем имуществе собственников, то и вопрос установки шлагбаумов должен решаться на их собрании. Положительного решения недостаточно — его нужно направить в муниципалитет для одобрения.

Гендиректор строительной компании ДНС Андрей Данилов отмечает, что в случае сомнений относительно законности заборов жители других российских городов могут обратиться в районную администрацию. Как правило, такими вопросами занимается департамент строительства и архитектуры.

Другой алгоритм предусмотрен в ситуации, когда речь идет о самовольном захвате придомовой территории одним из жильцов (например, под парковочное место) .

— На незаконные блокираторы и столбики в общем дворе можно пожаловаться участковому либо подать общее заявление от нескольких жильцов в ЖЭУ. Если в течение 30 дней ЖЭУ не реагирует, стоит обратиться в местную администрацию. Обустройство парковки в общем дворе без согласия остальных жильцов нарушает ст. 7.1. Административного кодекса РФ (для москвичей — ст. 6.5 КоАП Москвы), а также ст. 12.33 КоАП РФ в случае порчи дорожного полотна при установке ограждения, — перечислил Андрей Данилов.

Собеседник предполагает, что частично решить проблему «бесконечных заборов», которых в России действительно много, удастся благодаря росту количества таких обращений.

Заборные истины Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Хотя психологи и социологи утверждают, что ее полное исчезновение возможно только при взаимном доверии в обществе и уважении к чужой собственности , — сказал он.

Не только незаконные

Андрей Данилов замечает, что всевозможные заборы и перекрытия, нарушающие комфортность городской среды, всегда были недостатком большинства российских городов. Причем касается это не только незаконных ограждений.

— Особый размах проблема приобрела после 2015 года, когда вышло постановление правительства РФ об антитеррористической защите мест массового скопления людей , — сказал он. — Еще один толчок массовому строительству заборов дали рекомендации Минтранса в 2018 году, согласно которым появились ограждения автомобильных дорог вблизи пешеходных переходов.

Эксперт обращает внимание, что полезность заграждений — спорный вопрос, поэтому в Москве их уже кое-где начали сносить. По мнению Данилова, города перенасыщены такими препонами , нужен точечный, индивидуальный подход с изучением — действительно ли требуется ограда в конкретном месте или она только портит облик города и приносит дискомфорт.

Урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман считает, что заборы вдоль тротуаров почти везде смело можно убрать.

Заборные истины Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Исследования показывают, что заборы вдоль улицы приносят больше вреда : они только создают иллюзию безопасности для водителей и мотивируют ехать быстрее разрешенных скоростей. Люди же продолжают переходить дорогу в неположенных местах, потому что есть проблемы с пешеходными переходами, — сказал он «Известиям».

Кроме того, подобные ограждения не дают нормально убирать улицы от снега, мешают велосипедистам, а в случае наезда машины «забор превращается в шрапнель».

В последние годы в разных регионах мира заборы стали активно убирать , отмечает Аркадий Гершман . В Лондоне этим начали заниматься после городского всестороннего исследования, в Алма-Ате и Ташкенте также решили сократить число изгородей, в Москве от заборов очищают центр города , успокаивая трафик островками безопасности. Директор Института дизайна и урбанистики университета ИТМО Сергей Митягин добавляет, что недавно демонтировали ограждения вдоль улиц и в Ярославле.

По словам эксперта, большое количество перекрытий в России связано с историческими особенностями формирования городской среды, когда в черте населенного пункта размещались предприятия с ограниченным доступом , что требовало установки длинных сплошных заборов. Также это объясняется нормативными требованиями по установке ограждений вокруг школ, детсадов и других учреждений.

— Нельзя исключать чисто психологические факторы: жилье в комплексах, обещающих закрытые дворы и территории «для своих», обычно привлекательнее и соответственно дороже, — сказал Сергей Митягин. — Можно отметить и факторы общего уровня воспитания горожан и низкого уровня ответственности к городской среде , что требует установки хотя бы небольших, но ограждений по периметру газонов, чтобы снизить желание ходить по ним и парковать автомобили.

Заборные истины Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Аркадий Гершман в свою очередь считает избыточными заборы вокруг школ и других учреждений.

— Они ухудшают проницаемость микрорайонов, лишают людей места для социализации и приводят к недоиспользованию городской инфраструктуры , — говорит он. — Например, территории школ еще с советских времен были спланированы как социальные ядро микрорайона, когда утром и днем там занимаются школьники, а по вечерам уже все жители окружающих домов.

Урбанист полагает, что такой забор нарушает логику микрорайонов — свободный проход отсутствует там, где по первоначальному проекту он был.

— При этом забор не улучшает безопасность, а ухудшает ее: в случае чрезвычайной ситуации люди не могут быстро и свободно покинуть опасную территорию, а экстренные службы — попасть внутрь, — подчеркнул Гершман.

Генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов указывает, что в ряде городов определенный компромисс был найден: когда заканчиваются занятия, калитки открываются, чтобы жители близлежащих домов могли использовать школьные стадионы или спортплощадки.

Заборные истины Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

— Кроме того, в законодательстве есть такая опция, как сервитут, когда ты можешь «закрыться», но обязан предоставить любому жителю города свободный проход по этой территории, — сказал Пузанов «Известиям». — В Москве этого почти нет, но на некоторых пригородных территориях достаточно много проходов, на которых написано, что они открыты, например, с восьми утра до восьми вечера.

В то же время на частной территории полный запрет на заборы не имеет смысла, считает Аркадий Гершман. Здесь лучше регламентировать установку ограждений на определенном уровне, например прописать ограничения по высоте, проницаемости территории и материалов ограды. По его словам, подобные правила уже действуют в Москве.

Как регулировать количество заборов

Сергей Митягин отмечает, что незаконный захват территории в жилых комплексах имеет глубокие социально-психологические корни, побуждает людей к устранению «лишних» соседей с земли, которая субъективно воспринимается как своя.

— Решение этой проблемы невозможно только запретительными мерами или санкционным путем, а требует достаточно длительного, но и планомерного процесса воспитания культуры сожительства и добрососедства в обществе , — сказал он.

Александр Пузанов замечает, что большое количество заборов вокруг многоквартирных домов и парковок объясняется еще и ошибками в градостроительной политике, которые привели к дефициту парковочных мест для жителей домов.

Заборные истины Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев