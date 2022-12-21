Благо в устройство: в России хотят массово озеленять крыши домов
В России начнут массово создавать умное освещение улиц и экопарковки, а также озеленять крыши. Такой пункт есть в проекте плана реализации стратегии развития стройотрасли до 2030 года. Согласно документу, инициативу к 2024 году должен проработать Минстрой. Внедрение таких мер позволит экономить электроэнергию, а следовательно, бюджетные средства, сказали эксперты. Эти деньги можно будет потратить на социальные программы, считают специалисты.
Зеленые возможности
При благоустройстве российских городов власти запланировали использовать экологичные технологии, в том числе для создания зеленых крыш (речь о засаживании их растениями), умного освещения улиц и экопарковок. Такой пункт есть в проекте плана мероприятий по реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Вопрос к 2024-му должен проработать Минстрой, указано в документе. «Известия» направили запрос в ведомство.
— Инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян. В современной урбанистике умное освещение, экопарковки или зеленые кровли — это важные составляющие городской ткани, — сказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.
По ее словам, ландшафтные решения должны формировать безопасное и безбарьерное пространство, а также обеспечивать психологический комфорт жителей за счет гармоничной визуальной эстетики, озеленения, мультифункциональности сценариев отдыха. Кроме того, все перечисленные решения — инструмент для оптимизации закупок, коммунальных издержек и улучшения экологии.
— Такие решения позволят сэкономить огромное количество электроэнергии, а следовательно, бюджетных средств. Их можно будет потратить на социальные программы, — согласен партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.
По словам Марии Николаевой, зеленые кровли позволяют уменьшить теплопотери здания зимой до 35% и защитить от жары летом. Это дает возможность экономить на общедомовых ЖКУ, пояснила она.
— Умное освещение — это интерактивная модель освещения городского пространства с использованием энергосберегающих источников света с регулировкой мощности в зависимости от обстоятельств. По данным производителей, это позволяет снизить затраты на энергопотребление до 50–55%, — рассказал Александр Стариков.
По словам директора компании «Философт» Ивана Власова, на городских пространствах достаточно использовать светодиодное освещение и таймер времени. Это разумная и обоснованная инициатива, а затраты города на внедрение окупятся последующей эксплуатацией, полагает эксперт.
— Мы уже видим растущий тренд в девелопменте на создание умных домов. Скоро появятся и первые умные кварталы в городах, — считает Иван Власов.
Экопарковка создается на грунте, укрепленном специальной решеткой или плиткой, в ячейках которой высажен газон, сказал Александр Стариков. Наиболее эффективны такие системы для кратковременной парковки, поскольку при длительной стоянке отсутствие солнечного света и технические жидкости автомобиля уничтожают зелень, рассказал архитектор.
По его мнению, нужно регламентировать долю таких парковок вблизи жилых и общественных зданий. Порядка 10–20% от общего числа временных машино-мест будет вполне достаточно, считает он.
Крыши в деле
Зеленые крыши стоит использовать в крупных мегаполисах с высокой плотностью застройки, где нет или мало парков и насаждений, и затраты будут оправданы отсутствием свободных земельных участков, считает директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
— Эксперты подсчитали, что даже в одном только Центральном административном округе Москвы за счет озеленения кровли можно создать дополнительно 470 га зеленых территорий, а что уж говорить про весь город, — отметил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.
По словам Александра Старикова, создание таких конструкций возможно на любых зданиях — как на жилых, так и на общественных или даже производственных. Пока это довольно дорого и сложно в плане монтажа, но в долгосрочной перспективе окупается, подчеркнул он.
Создавать зеленые крыши логично прежде всего в проектах, в которых не предусмотрено обширное озеленение прилегающей территории, отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Помимо эстетической функции засаженная растениями кровля служит фильтром для воздуха и повышает энергоэффективность здания, добавил он.
— Впрочем, с учетом климатических особенностей зелеными кровли в России будут не очень часто. Наиболее актуальными такие проекты могут быть в жилье бизнес-класса, — считает Сергей Зайцев.
Что касается экопарковок, их часто создают в рамках жилых комплексов, чтобы обеспечить нормативный процент озеленения, отметила главный архитектор WE-ON Group Марина Самусенко.
По мнению генерального директора Key Capital Ольги Гусевой, предложенные властями нововведения, скорее всего, будут касаться нового строительства.