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The Telegraph назвала визит Зеленского в США сигналом о расколе Запада

The Telegraph: визит президента Зеленского в США демонстрирует раскол Запада из-за Украины
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США говорит о том, что некоторые страны Запада начинают уставать от конфликта на Украине. Такое мнение в среду, 21 декабря, выразил в своей статье автор британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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Из-за отсутствия стопроцентной поддержки Киева Западом украинские власти вынуждены форсировать свои усилия для получения новых пакетов военной и гуманитарной помощи от других стран.

Журналист подчеркнул, что поездка Зеленского в США совпала с моментом, когда Украина сталкивается с серьезными проблемами.

«Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою осажденную страну», ― предположил колумнист.

Де Бреттон-Гордон обратил внимание на готовность некоторых стран Европы, например Франции или Германии, идти на компромиссы с Москвой. По его мнению, страны не хотят усугубить энергетический кризис в регионе.

21 декабря Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с президентом США Джо Байденом и провел с ним личные переговоры. Американский лидер подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Ранее в этот день бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказала мнение, что Зеленский прилетел с США на фоне снижения уровня поддержки Киева и уничтожения Россией энергетических источников Украины.

12 декабря обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс выразил мнение, что цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для стран Запада. В частности, он отметил, что остается открытым вопрос, есть ли у Запада военные запасы и политическая стойкость для того, чтобы продолжать участвовать в конфликте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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