Джо Байден оговорился и назвал украинцев «народом Урана»

Президент США Джо Байден оговорился и произнес неправильно слово «украинский» (Ukrainian). В результате, он назвал граждан страны «народом Урана» (Uranian people). Инцидент произошел в среду, 21 декабря, во время пресс-конференции американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«(Необходимо. — Ред.) убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги украинскому народу, такие как здравоохранение, образование и чрезвычайные службы», — заявил американский лидер.

Отмечается, что Байден произнес слово «украинский» настолько невнятно, что оно звучало одновременно похоже на Uranian и Iranian (т.е. «народ Ирана»). Однако пресс-служба Белого дома опубликовала официальную стенограмму речи американского лидера, где было указано, что он произнес именно слово Uranian.

Ранее, 15 декабря, Байден заявил, что мир столкнется еще с одной пандемией, а сейчас власти стран должны наращивать усилия в борьбе с «гловидом».

До этого, 3 декабря, во время торжественного ужина в Белом доме Байден назвал Францию «Фрэнком». В это время рядом с ним находился президент Франции Эммануэль Макрон.

12 ноября во время саммита АСЕАН в Пномпене Джо Байден вместо Камбоджи поблагодарил Колумбию за председательство в организации.

10 ноября в ходе общения с журналистами американский президент перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа. За несколько дней до этого он перепутал Украину и Ирак. Пытаясь поправить ситуацию, Байден объяснил, что думал об Ираке, так как там умер его сын. Однако Бо Байден хоть и служил в Ираке, но умер от онкологического заболевания.

Газета The Washington Post 7 ноября назвала Джо Байдена «абсолютным Пиноккио» из-за его неоднократных ложных заявлений и случаев, когда американский лидер путался в словах.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно оступался при посадке в самолет и неоднозначно вел себя во время публичных выступлений.