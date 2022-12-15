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Байден оговорился, обещая человечеству новую пандемию

Президент США Байден оговорился и назвал ковид гловидом
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Мир столкнется еще с одной пандемией, а в настоящее время власти стран наращивают усилия в борьбе с «гловидом», заявил президент США Джо Байден, выступая 14 декабря в Вашингтоне на саммите США — Африка.

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Политик оговорился, рассуждая о коронавирусе.

По словам американского лидера, США поставили 231 млн доз вакцин 49 африканским странам, инвестировали в производство препаратов на этом континенте. Также он заявил, что партнерские отношения США и стран Африки станут «ключом к успеху» для всего мира.

Ранее, в начале декабря, во время торжественного ужина в Белом доме Байден назвал Францию «Фрэнком». В это время рядом с ним находился президент Франции Эммануэль Макрон.

В ноябре во время саммита АСЕАН в Пномпене Байден поблагодарил Колумбию вместо Камбоджи за председательство в организации. В начале того же месяца американский лидер озвучил факт своей биографии, которого не могло быть даже с учетом возраста политика. По словам Байдена, он лично разговаривал с первооткрывателем гормона инсулин.

Чтобы избежать казусов, политик нередко использует шпаргалки. Этот факт давно подтвержден фотографиями журналистов. В июне Байден нечаянно перевернул карточку, на которой была подробная инструкция, вплоть до «войти в зал» и «сесть на свое место».

Волнение зрителей и врачей время от времени вызывают ролики, на которых президент США буквально не понимает, где он находится. Так, в апреле Байден выступил в Гринсборо, Северная Каролина. После благословения аудитории фразой «Да благословит вас Бог» он обернулся и подал руку в пустоту.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно оступался при посадке в самолет и неоднозначно вел себя во время публичных выступлений.

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