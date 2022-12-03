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Байден назвал Францию «Фрэнком» на ужине с Макроном

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Во время торжественного ужина в Белом доме президент США Джо Байден назвал Францию «Фрэнком». Соответствующие кадры появились во время трансляции телеканала C-SPAN в пятницу, 2 декабря.

В Белом доме 1 декабря состоялся торжественный ужин, на котором американский лидер произнес речь, где и допустил оговорку. В это время рядом с Байденом находился президент Франции Эммануэль Макрон.

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Телеканал NBC опубликовал кадры, на которых во время ужина Байден и Макрон выпили по бокалу шампанского, а также побеседовали около камина.

Как сообщило агентство Reuters, на трапезу было доставлено 200 лобстеров, предположительно, в честь 200-летия американо-французских отношений. В итоге поданные омары вызвали критику со стороны политиков и экоактивистов. Также среди меню была икра, стейки, калифорнийские вина и сыр с плесенью из штата Орегон.

В тот же день фотография Байдена и Макрона, на которой они едят мороженое, стала предметом насмешек у пользователей Twitter. Комментаторы, в числе прочего, упрекнули американского президента за наслаждение десертом, пока страна находится в кризисе.

Во время встречи Байден подарил французскому лидеру зеркало и коллекцию винила с записями американских исполнителей. Супруге французского президента досталось украшение с подвеской из золота и изумруда работы дизайнера американо-французского происхождения.

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