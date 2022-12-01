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Пользователи Сети высмеяли фотографию Байдена и Макрона с мороженым

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Фото: Twitter
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Опубликованная в четверг, 1 декабря, фотография президента США Джо Байдена и его французского коллеги Эммануэля Макрона, на которой они едят мороженое, стала предметом насмешек у пользователей Twitter.

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Комментаторы упрекнули американского президента за наслаждение десертом, пока страна находится в кризисе.

«Ничего себе, рад, что вы можете позволить себе отдых, потому что многие из нас не могут, и это из-за вас. Мы тратим половину своих зарплат на бензин и еду», — написал пользователь под ником Wednesday.

«Пока американцы борются с инфляцией, наши политики наслаждаются отличным ужином», — отметил ChadFill.

«Думаю, что Джо на самом деле не уверен, кто сидит рядом с ним, но да ладно», — добавил Wayne.

Джо Байден регулярно становится предметом обсуждения из-за постоянных оплошностей и оговорок, которые допускает самый возрастной лидер США в истории.

28 ноября в сети появилась пугающая фотография, на которой Байден заглядывает в окно к двум девочкам. Журналистка The DC Patriot призвала немедленно спасти детей.

Ранее, 21 ноября, президент США надел фартук задом наперед. Один из военных обратил на это внимание и помог главе государства переодеть фартук.

16 ноября он снова оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита «большой двадцатки» на индонезийском острове Бали.

До этого, 12 ноября, лидер США в очередной раз оговорился на публике — он перепутал Камбоджу с Колумбией и поблагодарил последнюю за председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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