Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Армия
ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3» уничтожили снаряды РСЗО HIMARS ВСУ в ходе СВО
Общество
Часть вернувшихся с фронта студентов Донбасса приступили к учебе
Мир
В Британии предрекли отказ Запада от помощи Украине из-за Трампа
Армия
Российские военные подавили живую силу ВСУ с помощью САО 2С9 «Нона»
Общество
Еще 19 центров «Московского долголетия» откроют в Москве до конца года
Мир
Число жертв оползня на острове Искья в Италии достигло семи
Мир
WSJ узнала о проблемах с поставками США оружия Тайваню из-за помощи Украине
Общество
В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Мир
Токаев поручил рассмотреть передачу государству энергетических активов
Происшествия
Склад торгового центра загорелся в центре Омска

Журналистка Робинсон раскритиковала пугающие фото Байдена с детьми

Журналистка Робинсон раскритиковала пугающие фото Байдена, заглянувшего в окно к девочкам
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналистка The DC Patriot Минди Робинсон раскритиковала президента США Джо Байдена, заглянувшего в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет 26 ноября.

Оговорки и странное поведение Джо Байдена — все последние новости

Местное издание Nantucket Current опубликовало в своем Twitter-аккаунте фотографии с участием Байдена. На некоторых из них запечатлено, как он подошел к окну ресторана, чтобы сфотографироваться с детьми, которые заметили его, когда тот проходил мимо.

По мнению журналистки, на селфи с детьми президент США выглядит «пугающе».

«Как в фильме ужасов», — написала в комментариях к публикации Робинсон.

Также журналистка призвала немедленно спасти детей.

Ранее, 21 ноября, президент США надел фартук задом наперед. Один из военных обратил на это внимание и помог главе государства переодеть фартук.

16 ноября он снова оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита «большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали.

До этого, 12 ноября, лидер США в очередной раз оговорился на публике — он перепутал Камбоджу с Колумбией и поблагодарил последнюю за председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Газета The Washington Post 7 ноября назвала Джо Байдена «абсолютным Пиноккио» из-за его неоднократных ложных заявлений и случаев, когда американский лидер путался в словах.

В октябре телеведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье президента страны.

Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 80-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения и беспокойства среди американцев.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022