Журналистка Робинсон раскритиковала пугающие фото Байдена с детьми

Журналистка The DC Patriot Минди Робинсон раскритиковала президента США Джо Байдена, заглянувшего в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет 26 ноября.

Местное издание Nantucket Current опубликовало в своем Twitter-аккаунте фотографии с участием Байдена. На некоторых из них запечатлено, как он подошел к окну ресторана, чтобы сфотографироваться с детьми, которые заметили его, когда тот проходил мимо.

По мнению журналистки, на селфи с детьми президент США выглядит «пугающе».

«Как в фильме ужасов», — написала в комментариях к публикации Робинсон.

Также журналистка призвала немедленно спасти детей.

Ранее, 21 ноября, президент США надел фартук задом наперед. Один из военных обратил на это внимание и помог главе государства переодеть фартук.

16 ноября он снова оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита «большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали.

До этого, 12 ноября, лидер США в очередной раз оговорился на публике — он перепутал Камбоджу с Колумбией и поблагодарил последнюю за председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Газета The Washington Post 7 ноября назвала Джо Байдена «абсолютным Пиноккио» из-за его неоднократных ложных заявлений и случаев, когда американский лидер путался в словах.

В октябре телеведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье президента страны.

Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 80-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения и беспокойства среди американцев.