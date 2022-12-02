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Омары на ужине Байдена и Макрона вызвали критику со стороны экоактивистов

WSJ: поданные на ужин Байдена и Макрона омары вызвали критику со стороны политиков и экоактивистов
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Поданные на торжественном ужине президента США Джо Байдена и французского лидера Эммануэля Макрона омары вызвали критику со стороны политиков и экоактивистов. Об этом 1 декабря сообщает газета The Wall Street Journal.

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Отмечается, что американская кухня славится омарами из штата Мэн, однако уже долгое время такой промысел был в центре юридических и нормативных споров. Природоохранные организации выступали против покупки омаров в штате, так как оборудование для их промысла наносит вред гренландским китам.

«В прошлом месяце Whole Foods Market (сеть супермаркетов. — Ред.) приостановила продажи культовых ракообразных штата, заявив, что они не соответствуют стандартам устойчивого развития бакалейщика», — говорится в материале.

Так, сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз задалась вопросом, почему омара нельзя продавать в розницу, если больше 200 ракообразных были поданы к столу в Белом доме.

Как заявил один из руководителей группы по защите океана и его ресурсов Oceana Гиб Броган, решение о включении мэнского омара в торжественный ужин лидеров стран вызвало шок. По его словам, Байден мог выбрать более экологичные варианты, например, креветки из Мексиканского залива или атлантические гребешки.

Торжественный ужин глав США и Франции состоялся 1 декабря. Как сообщило агентство Reuters, на трапезу было доставлено 200 лобстеров, предположительно, в честь 200-летия американо-французских отношений. Также среди меню была икра, стейки, калифорнийские вина и сыр с плесенью из штата Орегон.

В тот же день фотография Байдена и Макрона, на которой они едят мороженое, стала предметом насмешек у пользователей Twitter. Комментаторы, в числе прочего, упрекнули американского президента за наслаждение десертом, пока страна находится в кризисе.

Во время встречи Байден подарил французскому лидеру зеркало и коллекцию винила с записями американских исполнителей. Супруге французского президента досталось украшение с подвеской из золота и изумруда работы дизайнера американо-французского происхождения.

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