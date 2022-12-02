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Белый дом закупил 200 лобстеров на ужин Байдена и Макрона
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Белый дом закупил 200 лобстеров на ужин Байдена и Макрона

Reuters: Белый дом закупил 200 лобстеров на ужин Байдена и Макрона
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Christopher Katsarov
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Белый дом закупил 200 лобстеров из штата Мэн ради ужина президента США Джо Байдена и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Об этом сообщило Reuters в четверг, 1 декабря.

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По информации агентства, на ужин было доставлено 200 лобстеров, предположительно, в честь 200-летия американско-французских отношений. Bloomberg добавляет, что среди меню также есть американская икра, стейки, калифорнийские вина и сыр с плесенью из штата Орегон.

По словам представителя Белого дома Карлоса Элизондо, для государственного обеда использовали арендуемую посуду, стаканы, столовые принадлежности и постельное белье. Место проведения, хотя и находится на территории Белого дома, не позволяет использовать официальные фарфоровые сервизы администрации для ужина, передает CNN.

Отмечается, что от 300 до 400 гостей присоединятся к мероприятию. По информации телеканала, ужин является частью усилий США по налаживанию отношений с Францией. Кроме того, встреча за столом должна была состояться еще несколько месяцев назад, но постоянно переносилась из-за промежуточных выборов в США, зарубежных поездок и свадьбы внучки Наоми Байден.

Ранее этим же днем фотография Байдена и Макрона, на которой они едят мороженое, стала предметом насмешек у пользователей Twitter. Комментаторы в числе прочего упрекнули американского президента за наслаждение десертом, пока страна находится в кризисе.

Во время встречи Байден подарил французскому лидеру зеркало и коллекцию винила с записями американских исполнителей. Супруге французского президента досталось украшение с подвеской из золота и изумруда работы дизайнера американо-французского происхождения.

29 ноября Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки для встречи с президентом Байденом.

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