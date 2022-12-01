Байден подарил Макрону зеркало

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший с государственным визитом в Вашингтон, получил в подарок от американского коллеги Джо Байдена зеркало и коллекцию винила с записями американских исполнителей.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, президенты обменялись значимыми подарками, среди которых зеркало и свитер.

Так, Байден преподнес коллеге дизайнерское зеркало, рама которого выполнена из дерева, собранного на территории Белого дома. Зеркало является репликой украшения из коллекции американской администрации. Также Макрон получил в подарок пластинки с записями американских музыкантов, архивную копию патента первого фонографа, изобретенного американцем Томасом Эдисоном.

Супруге французского президента досталось украшение с подвеской из золота и изумруда работы дизайнера американо-французского происхождения.

В свою очередь, Елисейский дворец сообщил, что чета Макрон привезла в подарок Джо и Джилл Байден виниловую пластинку и CD с оригинальным саундтреком к фильму «Мужчина и женщина» 1966 года. Именно этот фильм Байдены смотрели на первом свидании.

Кроме того, американскому лидеру вручили чашу, созданную французским домом посуды Christof, — она символизирует первые исторические связи двух стран, а также свитер от всемирно известного французского бренда Saint James и часы фирмы LIP.

Первая леди США получила в подарок от Макрона две книги: «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера и сочинения Альбера Камю.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки для встречи с президентом Джо Байденом 29 ноября.

Визит Макрона начался с посещения штаб-квартиры NASA вместе с вице-президентом США Камалой Харрис. Официальная встреча с американским лидером состоялась 1 декабря. Главной темой обсуждения стала Украина.