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Председатель правительства ДНР Хоценко был ранен при обстреле Донецка

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко был ранен при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 22 декабря, сообщила журналистам пресс-секретарь политика Мина Ахвердиева.

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«Травмы также получили сопровождавшие [председателя] лица», — добавила она.

Отмечается, что угрозы жизни Хоценко нет.

В этот же день стало известно, что в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка пострадал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он был госпитализирован с ранением в спину, не представляющим опасности для жизни.

Кроме того, в четверг поступила информация о семи раненых из числа мирных жителей ДНР, по которым украинские боевики в очередной раз открыли огонь. В частности, в Киевском районе Донецка пострадала женщина 1946 года рождения, в Ленинском районе ― две женщины 1989 и 2000 года рождения.

Также сообщалось о двух погибших в Ленинском районе города.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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