Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин выразил уверенность в выполнении всех задач СВО
Общество
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Армия
Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения СВО
Мир
На Украине заведено 50 уголовных дел против священников УПЦ
Мир
Американский полковник указал на истощение запасов оружия у Запада для Киева
Культура
Мировые кассовые сборы сиквела «Аватара» почти достигли $500 млн
Армия
Путин заявил о постановке РК «Сармат» на боевое дежурство в ближайшее время
Наука
Российский корабль «Прогресс» увел МКС от космического мусора
Мир
В «Укрэнерго» сообщили о сохранении сильного дефицита мощности энергосистемы
Мир
Экоактивисты срезали верхушку главной рождественской ели Берлина
Авто
Tesla приостановила набор сотрудников и запланировала новые увольнения
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

Финский генерал Кивинен рассказал о возможностях армии своей страны

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главнокомандующий силами обороны Финляндии Тимо Кивинен заявил, что страна обладает значительной оборонительной возможностью. Об этом пишет Bloomberg.

В НАТО брать: в Финляндии готовы продолжать переговоры о вступлении в блок в 2023-м
Украине альянс вновь обещает «открытые двери», но пока видит приоритетом военную поддержку страны

Он отметил, что финские власти разочарованы тем, что страна до сих пор не вступила в НАТО.

Генерал подчеркнул, что Финляндия уже выполняет критерии членства в НАТО: расходы на оборону достигли уровня 2% ВВП, пишет «Газета.Ru».

Также он отметил, что, несмотря на население страны всего в 5,5 млн человек, у Финляндии больше артиллерии, чем у Франции и ФРГ вместе взятых.

При этом в случае боевых действий Финляндии по силам мобилизовать до 280 тыс. человек — больше, чем может себе позволить Британия, добавил Кивинен.

В начале декабря министр иностранных дел страны Пекка Хаависто заявил, что ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку на вступление в НАТО, стали якобы заявления Москвы о ядерном оружии.

В июне страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Министры иностранных дел скандинавских государств Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов блока подписали протоколы о вступлении 5 июля.

К началу ноября присоединение Швеции и Финляндии одобрили парламенты 28 государств из 30, не сделали этого Венгрия и Турция. Но если Будапешт уже заявил о готовности завершить процесс в 2023 году, то Анкара выдвигает Стокгольму и Хельсинки условия. Одно из них — признание «Рабочей партии Курдистана» (РПК) террористической организацией и выдача Турции ее членов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022