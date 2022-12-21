Финский генерал Кивинен рассказал о возможностях армии своей страны

Главнокомандующий силами обороны Финляндии Тимо Кивинен заявил, что страна обладает значительной оборонительной возможностью. Об этом пишет Bloomberg.

Он отметил, что финские власти разочарованы тем, что страна до сих пор не вступила в НАТО.

Генерал подчеркнул, что Финляндия уже выполняет критерии членства в НАТО: расходы на оборону достигли уровня 2% ВВП, пишет «Газета.Ru».

Также он отметил, что, несмотря на население страны всего в 5,5 млн человек, у Финляндии больше артиллерии, чем у Франции и ФРГ вместе взятых.

При этом в случае боевых действий Финляндии по силам мобилизовать до 280 тыс. человек — больше, чем может себе позволить Британия, добавил Кивинен.

В начале декабря министр иностранных дел страны Пекка Хаависто заявил, что ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку на вступление в НАТО, стали якобы заявления Москвы о ядерном оружии.

В июне страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Министры иностранных дел скандинавских государств Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов блока подписали протоколы о вступлении 5 июля.

К началу ноября присоединение Швеции и Финляндии одобрили парламенты 28 государств из 30, не сделали этого Венгрия и Турция. Но если Будапешт уже заявил о готовности завершить процесс в 2023 году, то Анкара выдвигает Стокгольму и Хельсинки условия. Одно из них — признание «Рабочей партии Курдистана» (РПК) террористической организацией и выдача Турции ее членов.