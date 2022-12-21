Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал создать группировку войск на северо-западе России, объяснив такую необходимость расширением НАТО. Об этом он заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», — заявил Шойгу.

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