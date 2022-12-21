Орбан высказался против втягивания Европы в конфликт на Украине

Европа не должна быть втянута в конфликт на Украине. Об этом 21 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Тот, кто обучает солдат и поставляет оружие, с головой окунулся в военные действия. Мы надеемся, что Европа не будет по уши в этой <военной операции>. И Венгрия не будет в нее вмешиваться. Однако мы оказываем и будем оказывать гуманитарную помощь беженцам с Украины», — сказал он на пресс-конференции по итогам 2022 года.

По словам Орбана, существование независимой и суверенной Украины отвечает интересам Венгрии. При этом он призвал не отделять российскую экономику от Европы.

Ранее в этот день спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что Запад не должен превращать Киев в свою военную базу. Он также добавил, что принятие антироссийских санкционных мер указывает на попытки как можно больше отделить Россию от Европы как с экономической, так и с политической точки зрения.

18 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия всегда поддерживала прагматичные отношения с Россией и вела с ней откровенный диалог. Между тем он отметил, что Будапешт осуждает спецоперацию Москвы на Украине.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что Венгрия заморозила российские активы на €870 млн. При этом в ноябре Будапешт доложил Брюсселю о блокировке всего €3 тыс. В публикации газеты Népszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии отмечается, что значительные подсанкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре именно в тот момент, когда обострилась борьба за фонды Евросоюза.

7 декабря Венгрия выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт не поддержал инициативу увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

Ранее, 8 ноября, Орбан отметил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».