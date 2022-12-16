СМИ узнали о блокировке Венгрией российских активов на €870 млн

Венгрия заморозила российские активы в этой стране на €870 млн. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила газета Népszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

«К 25 ноября Венгрия заморозила российские активы на €870 млн, согласно недавнему сводному отчету Еврокомиссии, доступ к которому получила газета», — отметили журналисты.

Как уточняется, в ноябре Будапешт доложил Брюсселю о блокировке всего €3 тыс. В публикации отмечается, что значительные подсанкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре именно в тот момент, когда обострилась борьба за фонды Евросоюза (ЕС).

12 декабря правительства Европейского союза заключили соглашение с Венгрией, которое распределяет финансовую помощь Киеву в 2023 году и получает одобрение Будапешта на глобальный минимальный корпоративный налог.

Также в обмен на согласие Будапешта ЕС одобрит план Венгрии по расходованию €5,8 млрд из фондов восстановления блока.

Ранее, 7 декабря, Венгрия выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт не поддержал инициативу увеличить размер фонда Европейского союза (ЕС), из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

Ранее в декабре главы финансовых ведомств стран ЕС должны были определиться, замораживать ли выделение Будапешту €7,5 млрд из фондов ЕС и еще €5,8 млрд в виде грантов на восстановление после пандемии. Ранее Еврокомиссия рекомендовала заблокировать эти деньги, пока Венгрия целиком не выполнит 27 реформ. Отчасти это выглядит и как попытка Брюсселя заодно наказать премьера страны Виктора Орбана за лояльность к Москве.

8 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Москва, в свою очередь, не раз заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. 16 ноября министр финансов Антон Силуанов сказал, что введенные в отношении России санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

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