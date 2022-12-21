В Кремле предрекли неизменность позиций Киева после поездки Зеленского в США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не ожидает позитивных изменений в позиции Киева по переговорному процессу после визита украинского президента Владимира Зеленского в США. Об этом он рассказал журналистам 21 декабря.

«Нет. <...> Не думаю», — сказал он, отвечая на вопросы о том, есть ли в Кремле позитивные ожидания от этого визита, и возможно ли изменение позиции Украины по поводу мирных переговоров.

О том, что Зеленский 21 декабря прибудет в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом и выступления в конгрессе США, ранее в этот день сообщили в Белом доме.

Накануне несколько американских СМИ сообщили, что украинский президент планирует 21 декабря приехать в Вашингтон, чтобы выступить перед американскими законодателями. Предполагается, что он поблагодарит членов конгресса за помощь, оказанную Киеву, и обоснует необходимость дополнительных трат для Украины.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» прокомментировал предстоящую встречу двух лидеров, отметив, что бюджеты, связанные с дотациями Киеву, еще согласовываются и «любая цифра будет неокончательной».

По его словам, позиция США меняется в зависимости от изменения военно-стратегической ситуации в зоне проведения спецоперации. Исходя из этого, говорить, что на встрече прозвучат сенсационные заявления по предоставлению Украине всего спектра ВС США, не приходится, так как Вашингтон будет спонсировать Киев оружием в такой силе, чтобы ВСУ поддерживали противостояние с РФ, добавил он.

20 декабря стало известно о внесении в конгресс проекта бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, который предусматривает $1,7 трлн. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО планируется направить $44,9 млрд.

Страны Запада продолжают оказывать военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении было принято после усугубления ситуации в регионе на фоне участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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